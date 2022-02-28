 اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردود الفعل.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

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ردود الفعل

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