بحضور مستشار الأمن الوطني.. ولي عهد أبو ظبي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

أبوظبي – استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن الجانبين بحثا “العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعاونهما الاستراتيجي في جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية”.

هذا وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضره من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

المصدر: “وام” + “واس”