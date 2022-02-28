إسبانيا – حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة كل من الغابوني بيير أوباميانغ والفرنسي عثمان ديمبلي والهولنديان لوك دي يونغ وممفيس ديباي في الدقائق 37 و73 و90 و90+3 على التوالي.

وبهذا الفوز العريض رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفريق الباسكي عند 37 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT