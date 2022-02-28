أوكرانيا – صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه بموجب الأحكام العرفية السائدة في البلاد، سيتم إطلاق سراح عدد من الأوكرانيين من ذوي الخبرة في العمليات القتالية.

وذكر زيلينسكي، في كلمته الموجهة للجمهور، أنه سيتم خلال ذلك رفع جميع العقوبات عنهم، لكي يشاركوا في القتال.

وأضاف زيلينسكي: “تم اتخاذ قرار صعب من وجهة نظر أخلاقية – بموجب الأحكام العرفية، سيتم إطلاق سراح الأوكرانيين الذين لديهم خبرة قتالية حقيقية وسيخرجون من السجون ليتمكنوا من التكفير عن ذنبهم. وسيتم رفع جميع العقوبات عنهم، ليتمكنوا من القتال في عمليات الجيش الأوكراني في دونباس”.

في وقت سابق دعت سلطات كييف المرتزقة الأجانب للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. وفي يوم أمس قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن “الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم”.

المصدر: وكالات