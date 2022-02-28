بوفون يجدد تعاقده مع بارما حتى عام 2024

بوفون يجدد تعاقده مع بارما حتى عام 2024

إيطاليا – جدد حارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، تعاقده مع نادي بارما المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي، حتى العام 2024، ما يعني أنه ينوي اللعب حتى يبلغ الـ46 من عمره على الأقل.

ورفع بوفون قميصا كتب عليه 2024، وظهر معه مالك نادي بارما، الأمريكي كايل كراوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين للإعلان عن التمديد.

وكان عقد بوفون السابق سينتهي في يونيو 2023.

وانضم صاحب الـ44 عاما، إلى بارما في شهر يونيو الماضي بعد أكثر من ربع قرن من بداية مشواره الأسطوري مع الفريق.

وحقق بوفون نجاحه الدولي الأول مع بارما عندما ساعد الفريق في الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في العام 1999، ومن ثم أصبح لاعبا مهما في مشوار منتخب إيطاليا الذي توج بلقب كأس العالم في 2006.

وفاز بوفون بالعديد من الجوائز في مسيرته الحافلة خاصة مع نادي يوفنتوس الذي قضى في صفوفه 20 عاما تقريبا.

ويحتل بارما حاليا، المركز الـ13 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، الذي يضم 20 فريقا، ولعب بوفون في 23 من أصل 26 مباراة خاضها بارما في الدوري هذا الموسم.

المصدر: أ ب