ليبيا – أكملت ملاكات الشركة العامة للكهرباء إجراء كافة الاختبارات التشغيلية لمحطة الحقن الجديدة بجهد 66/11 كيلو فولط نوع “ميدلك”.

وأكد بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد أن هذا العمل هو بمحطة تحويل الخليج 400/220 كيلو فولط، حيث تم ولأول مرة شحن قضيب التوزيع ودائرة الأقواس جهد 66 كيلو فولط في المحطة، فيما تمت كافة أعمال الاختبارات التشغيلية بفريق عمل مشترك.

وأضاف البيان: إن هذا الفريق هو من الإدارة العامة لنقل الطاقة والإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط، فيما تمثل المحطة واحدة من المحطات التي شرعت الشركة في تنفيذها دعمًا لهذه الشبكات في كل المناطق.