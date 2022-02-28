السعودية – عادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رقما تاريخيا، بعدما قاد فريقه الاتحاد للفوز على منافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم المغربي ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليساهم في فوز الاتحاد، بنتيجة 4-3.

وبفضل هذه الثلاثية، أصبح حمد الله، أكثر اللاعبين تسجيلا لـ”الهاتريك” في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بوصوله للثلاثية رقم 8، متساويا مع مهاجم الأهلي، الدولي السوري عمر السومة، الذي كان ينفرد بهذا الرقم.

وهذا “الهاتريك” الأول لحمد الله في الدوري السعودي منذ آخر “هاتريك” سجله مع فريقه السابق النصر في مرمى التعاون، في شهر أغسطس عام 2020.

وصعد النجم المغربي للمركز السادس في ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 11 هدفا، فيما عزز فريقه الاتحاد صدارته للدوري، بعدما رفع رصيد إلى 51 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

المصدر: وكالات