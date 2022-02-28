ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي مبادرة عبد الحميد الدبيبة بالذهاب لانتخابات تشريعية مثالية، وتنهي حالة الازدواج التشريعي التي هي أساس الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنها ستحقق هدفًا رئيسًا بالتخلص من كافة الأجسام الراهنة وخاصةً مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة، حيث سيقوم البرلمان القادم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة الحالية.

حويلي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، نوه إلى وجود صراع دائر على السلطة بين الدبيبة وفتحي باشاآغا، وكيف يتطلع الأول لوأد حكومة الثاني قبل أن ترى النور، معتبرًا المبادرة بالنظر لقصر مدتها مقارنة بخارطة طريق التي اعتمدها البرلمان أوجدت لها دعمًا شعبيًا، خاصةً من سكان المنطقة الغربية وليس تيار الإسلام السياسي الذي بات حليفًا بدرجة أكبر لكل من باشاآغا وعقيلة صالح من وجهة نطره.

وأشار إلى ما تتضمنه المبادرة من إمكانية اللجوء لـملتقى الحوار السياسي في حال تقاعس مجلسي النواب والدولة عن إصدار القوانين الانتخابية، أي أنها تتماهى مع قرارات مجلس الأمن.

ورغم تشككه في حديث الدبيبة حول عدم ترشحه مجددًا للرئاسة، رأى حويلي أن الدبيبة لا يملك بديلًا عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصةً بعد تأييد مجلس الدولة لها.