ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن جلسة مجلس الدولة كانت مقررة وأعلن عنها، ولكنها تم تأجيلها لأسباب أمنية، ونظرًا لعدم توفر القاعة لأن القاعة التي بالعادة يحجزها المجلس في جلسات المهاري كانت محجوزة، الإصرار كان للذهاب لمقر الدعوة الإسلامية.

دبرز أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن هذه أول مرة تعقد جلسة للمجلس بهذا المكان، لافتًا إلى أن الجلسة عقدت بتوقيتها وانطلقت أعمالها بنصاب كامل؛ ولأنها جلسة استثنائية وفيها استحقاق كبير جدًا تم الحديث عن التعديل الدستوري وفرض الحكومة.

وأضاف: “عقدت الجلسة بـ 83 عضوًا، نصاب كامل، وسارت الأمور واتفقنا على أن يمنح كل عضو الكلمة من 3 إلى 5 دقائق، أنهينا المداخلات بالكامل، والأمور جرت جيدًا، والبند الحاضر كان هو الإعلان الدستوري ومسار الحكومة؛ لأنه حدث أمر في طبرق ومخالفة، وامتدت الجلسة لحوالي 12 ساعة متكاملة، انتهت الكلمات وذهبنا للتصويت وكانت بعد صلاة المغرب، الأمور كانت مشحونة وفيها انقسام”.

كما تابع: “أعضاء البرلمان الخيرون الوطنيون والشرفاء والذين نتوسم فيهم كل خير، موضوعنا ليس موضوع حكومة وليس موضوع فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة القصة قوانين معيبة، نسأل الله أن يلهمكم سبل الرشاد وتضعون الوطن صوب أعينكم بالدرجة الأولى، وهذه مناشدة نتمنى أن يسمعوا لها ويضعوا المسار الدستوري ليفضي لانتخابات وقوانين انتخابية عادلة. لو مضى عقيلة في عبثه ورأينا جلسة التصويت مطعون فيها ومرفوع عليها قضايا في المحاكم، إذا مضى بالعبث يتحمل كافة المسؤولية، وكل ما يترتب على ذلك يتحملون مسؤوليته”.

واعتبر أن الدبيبة لو ذهب للقاء خليفة حفتر لكان البرلمان راضيًا عنه، ولا يوجد مشكلة إطلاقًا، لكن الفجوة التي حدثت بين المجلسين والدبيبة والحكومة ومنع من الدخول لبنغازي وأوباري، الجميع يعلم من وراءه وما أسبابه، معتقدًا أن البعد الإقليمي والمنظمات التي لها علاقة بالشأن الليبي لها دور.