روسيا – قررت شركتا النفط الأوروبية “بي بي” البريطانية و”إكوينور” النرويجية، سحب استثماراتهما من روسيا، اعتراضا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت “إكوينور” النرويجية في بيان، الإثنين، إنها أوقفت الاستثمارات الجديدة في روسيا، وبدأت عملية الخروج من المشروعات الروسية المشتركة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لإكوينور أنديرس أوبيدال، وفق البيان: “نحن جميعا منزعجون بشدة من غزو أوكرانيا، والذي يمثل نكسة رهيبة للعالم، ونفكر في كل أولئك الذين يعانون بسبب العمل العسكري”.

وذكر أوبيدال أن الشركة ستقدم التزاما هذا الأسبوع، بالمساهمة في تمويل الجهد الإنساني في المنطقة.

وبلغت أصول “إكوينور” غير المتداولة في روسيا نحو 1.2 مليار دولار في نهاية 2021، وفق البيان.

وتوقعت الشركة النرويجية أن يؤثر قرار بدء عملية الخروج من المشاريع المشتركة في روسيا على انخفاض القيمة الدفترية للأصول.

وتعمل إكوينور في روسيا منذ أكثر من 30 عاما ودخلت اتفاقية تعاون مع روسنفت في عام 2012.

** انسحاب ” بي بي”

في نفس السياق، قررت بريتش بتروليوم – بي بي” البريطانية، مساء الأحد، الانسحاب من حصتها في رأسمال روسنفت الروسية البالغ 19.75 بالمئة وهو ما يعادل قيمته 14 مليار دولار.

وذكرت “بي بي” في بيان، أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة “روسنفت” بشكل فوري.

وأضافت الشركة البريطانية: “نعمل في روسيا منذ أكثر من 30 عاما.. ولكن هذا العمل العسكري يمثل تغييرا جوهريا دفع مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليوم إلى الاستنتاج، بعد مراجعة معمّقة، أن مشاركتنا في شركة روسنيفت المملوكة للدولة، لا يمكن ببساطة أن تستمر”.

وأوضحت “بي بي” أنها تنسحب أيضا من أنشطتها المشتركة الأخرى مع “روسنفت” في روسيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

الأناضول