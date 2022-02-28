صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس الرابطة مع ليفربول

صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس الرابطة مع ليفربول

إنجلترا – احتفل النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، بتتويجه مع فريقه ليفربول بقلب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي، أمس الأحد.

وحقق نادي ليفربول اللقب، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبعد المباراة، نشر صلاح على حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة وهو يحمل كأس الرابطة بالإضافة إلى أخرى من احتفاله مع زملائه في ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وعلق على الصورتين قائلا: “واحد آخر”، في إشارة إلى تتويجه بلقب جديد مع ليفربول.

وهذا اللقب هو الخامس لصلاح مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

وسبق لصلاح أن حصد مع ليفربول ألقاب دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، والسوبر الأوروبي عام 2020، وكأس العالم للأندية عام 2019.

ويملك النجم المصري، فرصة التتويج بثلاثة ألقاب أخرى مع ليفربول هذا الموسم، إذ مازال فريق المدرب يورغن كلوب ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT