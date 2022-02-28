روسيا – أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المعروف أيضا بـ”صندوق النفط”، سيجمد استثماراته في روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي: “نحن سنجمد استثمارات صندوق النفط في روسيا ونبدأ عملية الخروج من هناك”.

من جهته، أشار وزير المالية تريغفي ستالسفول فيدوم إلى أن “الهدف هو سحب صندوق النفط بالكامل من السوق الروسية”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن حزمة عقوبات استهدفت القطاع المالي الروسي وفي مقدمتها فصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المالية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: “تاس”