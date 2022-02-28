عجز تجارة الأردن يصعد 32 بالمئة في عام 2021

عجز تجارة الأردن يصعد 32 بالمئة في عام 2021

عمان – ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) العام الماضي، بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، إلى 8.7 مليارات دينار (12.3 مليار دولار).

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الإثنين، إن عجز التجارة الخارجية ارتفع من 6.5 مليارات دينار (9.2 مليارات دولار) في 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 17.8 بالمئة إلى 6.6 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار)، في 2021.

وصعدت قيمة الواردات بنهاية 2021 بنسبة 25.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى 15.3 مليار دينار (21.5 مليار دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 43 بالمئة إلى 1.8 مليار دينار (2.5 مليار دولار) خلال الفترة، من 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار) في 2020.

وبحسب دراسة لغرفة صناعة الأردن، فإن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 بالمئة من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 بالمئة من إجمالي الصادرات.

الأناضول