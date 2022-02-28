إنجلترا – تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لاحتفال لاعبي نادي ليفربول بتتويجهم بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزهم على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10، أمس الأحد.

وخطف النجم السنغالي ساديو ماني، الأنظار خلال احتفالات ليفربول باللقب، حيث ظهر في أحد الفيديوهات، وهو ينسحب من منصة التتويج بعد فتح بعض زملائه لزجاجات الخمر وسكب الخمر على بعضهم البعض.

كما أظهرت لقطة أخرى حديثا بين تاكومي مينامينو وساديو ماني، ويبدو أن الأخير طالب زميله بعدم فتح زجاجة الخمر وهو يقف بجانبه، وبالفعل قام مينامينو بوضعها أسفل قدمه، قبل أن يبتعد ماني عن مشهد الاحتفال.

أما النجم المصري محمد صلاح، والغيني نابي كيتا، فقد حاولا بدورهما الابتعاد عن المنصة، حتى لا يصيبهما شيء من الخمر المتطاير، حينما فاجأهما زميلهما هارفي إليوت بفتح زجاجة الخمر والبدء في رشها.

ويعد الاحتفال بفتح زجاجات الخمر وسكب اللاعبين لها على بعضهم البعض من الأمور الشهيرة خلال احتفال اللاعبين الأوروبيين بتتويجهم بالألقاب.

وكان المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، قال مؤخرا إن عدم شرب ثنائي “الريدز” صلاح وماني للكحول، وراء تعافيهما السريع وجاهزيتهما بعد مشاركتهما في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

المصدر: وكالات