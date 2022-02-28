ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج السبت عبر تقنية الفيديو مع المدير التنفيذي بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال ليديا جابس أوجه دعم الغرف التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الأعمال في مجالات التجارة والاستثمار، بحضور مستشار السياسة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة الفرص الاستثمارية وسُبل عودة الشركات الأمريكية للعمل بليبيا، والمشاركة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات والمعلوماتية، وإنشاء المناطق الحرة والخاصة.

وأكد الجانبان على أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضم القطاع الخاص بالبلدين، بهدف تفعيل مجلس رجال الأعمال وتبادل الخبرات وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة.

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