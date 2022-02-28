ليبيا – قال رئيس القسم الثقافي بالجالية الليبية في أوكرانيا محمد مرغم إن هناك مدنًا محاصرة تحت سيطرة الجيش الروسي ومدنًا أخرى ما زالت تشهد اشتباكات، بالتالي الصعوبة في عملية إجلاء الجالية الليبية في أوكرانيا هي إخراج المواطنين من أماكن تواجدهم.

مرغم أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد على أن بعض المواطنين بقاؤهم في منازلهم حاليًا آمنُ من الخروج للطرق لأنها غير مضمونه.

وأشار إلى أن “العدد التقديري للموجودين بصفة عامة 1300 شخص، من قدموا أسماءهم بعد الإعلان عن الإجلاء عبر الحدود السلوفاكية حوالي 500 شخص، حاليًا خرج منهم 75 شخصا، وهناك حافلتان خرجتا يعني العدد الذي احتمال أن يخرج أمس واليوم هو 200 شخص، والعدد الآخر هناك محاولات لإخراجهم لكن الوقت غير مناسب لإخراج الجميع”.

ولفت إلى أن الوضع في العاصمة كييف بالنسبة للجالية الليبية من ناحية التحرك هناك نوع من الصعوبة خاصة خلال ساعات الليل؛ لأنها تشهد اشتباكات، مبينًا أن أغلب العائلات الموجودة في العاصمة أو جميع المدن في الفترة المسائية يتواجدون بالطوابق الأرضية، وهي موجودة في أغلب المناطق السكنية وهناك بعض المنشآت كالمدارس والمصانع يلجأ لها في هذه الفترة. بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف هي الأوضاع عندكم؟ وهل هناك تحركات واضحة وجلية فيما يتعلق بعملية الإجلاء؟

هناك مدن محاصرة تحت سيطرة الجيش الروسي وهناك مدن أخرى ما زال فيها اشتباكات، الصعوبة التي واجهناها بالتعاون مع الجالية الليبية في أوكرانيا والتعامل مع السفارة هي إخراج المواطنين، وجدنا أن هناك مواطنين بقاؤهم في بيوتهم حاليًا آمنُ من الخروج للطرق لأنها غير مضمونة.

أتكلم من مدينه محاصرة بالكامل الخروج والدخول منها ممنوع وهناك عائلات خرجت وهذه مخاطرة.

المدن المحاصرة “زومي” فيها حوالي 15 شخصًا ليبيًا، وأوديسا الإنترنت مقطوع عنها، الوقت الحالي نقوم بمحاولات للبحث عن معبر لها آمن للخروج أو وضع خطة من السفارة أو الدولة الليبية لإخراج الناس.

س/ التجمع في كييف للانطلاق عبر التجمع الآمن لسلوفاكيا، وهناك دفعة بلغ عددها 200 شخص تم إجلاؤهم.

اليوم كان هناك حافلتان، حافلة خرجت الساعة عشرة صباحًا فيها 75 شخصًا، والأولوية كانت للعائلات والأطفال، الحافلة الثانية من المخطط أن تخرج الساعة الخامسة على حسب أوضاع الطريق، كانت هناك عائلات موجودة في مبنى السفارة عندما حدث القصف في كييف، هناك عائلات تواجه مشكلة في كيفية الخروج من المنازل والوصول لنقطة الاجتماع، بحكم أن هناك أزمة بنزين ولا يوجد مواصلات.

العدد التقديري للموجودين بصفة عامة 1300 شخص، من قدموا أسماءهم بعد الإعلان عن الإجلاء عبر الحدود السولفاكية حوالي 500 شخص، حاليًا خرج منهم 75 شخصًا، وهناك حافلتان ستخرجان اليوم، يعني العدد الذي يحتمل أن يكون قد خرج أمس واليوم هو 200 شخص، والعدد الآخر هناك محاولات لإخراجهم، لكن الوقت غير مناسب لإخراج الجميع.

الوضع في العاصمة كييف بالنسبة للجالية الليبية من ناحية التحرك هناك نوع من الصعوبة، في النهار الوضع هادئ نسبيًا ما عدا بعض المناطق، الليل يحدث فيه اشتباكات، أغلب العائلات الموجودة في العاصمة أو جميع المدن في الفترة المسائية يوجدون بالطوابق الأرضية، وهي موجودة في أغلب المناطق السكنية، وهناك بعض المنشآت كالمدارس والمصانع يُلجأ لها في هذه الفترة.

ليلة الجمعة كان هناك قصف قوي، وهناك ناس لجأت للسفارة وتعتبر من المناطق الآمنة، وآخرون خرجوا من المنازل وكان هناك تعاون جيد من الشعب الأوكراني.