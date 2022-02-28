سوريا – أكدت مسؤولة سورية، دعم بلادها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاد كل الفرص للحلول السياسية.

وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”، قالت لونا شبل، المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية: “ندعم هذه العملية العسكرية، ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي”.

وأضافت أن “روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل”.

وأوضحت أن “حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى”، مؤكدة أن “الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها”.

وأكدت شبل، أن سوريا “ستدعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا، ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان”.

المصدر: “سبوتنيك”