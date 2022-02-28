إسبانيا – تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جائزة تاريخية بفضل فريقه السابق برشلونة الإسباني، الذي رحل عنه خلال صيف العام الماضي.

واضطر ميسي للرحيل عن برشلونة في صيف 2021، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني، وفشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة “الليغا” الخاصة بالرواتب والأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الإسباني.

ونشر حساب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS” على موقع “تويتر” صورة لميسي مع جائزة أفضل هداف في تاريخ ناد واحد عبر تاريخ اللعبة، بعدما سجل 672 هدفا بقميص برشلونة بين عامي 2004 و2021.

وكان ميسي قد تجاوز الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل مع فريق سانتوس البرازيلي 645 هدفا خلال الفترة من 1956 إلى 1974، عندما سجل “البرغوث” هدفه رقم 646 في شباك فريق ريال بلد الوليد (3-0)، في 22 ديسمبر 2020.

يذكر أن ميسي يعاني من العقم التهديفي منذ انتقاله لفريق باريس سان جيرمان، فلم يسجل سوى 7 أهداف فقط خلال 23 مباراة، منها هدفان فقط بالدوري الفرنسي، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: “IFFHS”