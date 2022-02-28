ليبيا – عقد أمس الأحد اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية مناقشة آلية ترحيل الجالية الليبية الموجودة بأوكرانيا والتعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترحيل المواطنين الليبين العالقين، للتواصل معهم والعمل على عودتهم بسلام لأرض الوطن.

ويأتي الاجتماع بناء على تعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص.