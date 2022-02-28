ليبيا – أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز أمس الأحد زيارة لمدينة صبراتة التاريخية، حيث استقبلها فتيان الكشافة قبل الاجتماع مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان والمجتمع المدني والنساء والشباب والأكاديميين.

وليامز قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إنها تقدمت بخالص التعازي بوفاة النائب البرلماني عن صبراتة فرج عبد المالك.

وأجرت خلال الزيارة نقاشاً صريحاً حول الوضع الحالي للعملية السياسية، حيث دعا الحاضرون إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متين.

كما تم مناقشة دور الأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول المواطنين الليبيين على الخدمات الأساسية وأهمية إشراك النساء والشباب في العملية السياسية وضرورة تنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.

وشددت على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، مجددةً دعوتها للحفاظ على الهدوء في البلاد وتجنب خطاب الكراهية وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي.

وتابعت: “جزيل الشكر لعميد بلدية صبراتة وكل الحضور في هذا الاجتماع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. سررتُ كثيرًا بزيارتي اليوم إلى جوهرة الساحل الغربي، مدينة صبراتة العريقة، وتشرفتُ بالقيام بجولة نظمتها البلدية إلى المواقع الأثرية الرائعة”.

وفي الختام تقدمت بالشكر لسلطات البلدية والفنيين والمختصين على جهودهم في الحفاظ على هذا الموروث الإنساني الكبير رغم الصعوبات التي تواجههم.