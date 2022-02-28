1.1 مليون برميل يوميا.. أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض في سوق النفط في 2022

1.1 مليون برميل يوميا.. أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض في سوق النفط في 2022

فيينا – اوضح تقرير للجنة الفنية التابعة لتكتل أوبك+، امس إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك+ أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام.

وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وعلى رأسهم روسيا في مجموعة أوبك+ يوم الثاني من مارس آذار المقبل لبحث السياسة النفطية.

وكالات