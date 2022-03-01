ألمانيا – أعلنت شركة “أديداس” الألمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إتمام صفقة بقيمة 2.1 مليار يورو لبيع شركة “ريبوك” لمجموعة “أوثنتيك براندز” (أيه بي جي).

وقالت الشركة الألمانية إنه في 28 فبراير 2022 تم إتمام بيع “ريبوك” لمجموعة “أوثنتيك براندز”، وأضافت “أديداس”، أنها ستستمر في القيام بأعمال تجارية نيابة عن المجموعة خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت “أديداس” إلى أنه “انطلاقا من منتصف مارس 2022، تعتزم الشركة إعادة شراء ما يصل إلى 1.5 مليار يورو من أسهمها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022”.

وكانت “أديداس” في عام 2006 قد استحوذت على “ريبوك” مقابل 3.8 مليار يورو، وخلال تلك الفترة لم تتمكن العلامة الأمريكية من الإسهام في أرباح “أديداس” على النحو الذي تخيلته الشركة الأم.

المصدر: تاس