أوكرانيا – لا يزال الجيش الأوكراني يستخدم في الوقت الراهن عربات “بي إم بي – 1″ و”بي إم بي- 2” التي ورثها من الجيش السوفيتي.

حيث كانت المنطقة الأوكرانية من أقوى المناطق العسكرية في القوات المسلحة السوفيتية.

وتتوفر حاليا في الجيش الأوكراني نحو 900 عربة “بي إم بي – 2” وحوالي 200 عربة “بي إم بي – 1”. وقد تجاوز عمر أحدثها 30 عاما. واضطرت قيادة الجيش الأوكراني بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الحرب ضد جمهوريتي لوغتنسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا عامي 2014 و2015 شراء المدرعات الخفيفة المستعملة في بلدان الناتو في شرق أوروبا.

فيما كانت هناك محاولات جدية في الآونة الأخيرة لتحديث عربات “بي إم بي” وتصميم نماذج حديثة منها. وعلى سبيل المثال تم استبدال برج “بي إم بي – 1” المزوّد بمدفع عيار 73 ملم والرشاش عيار 7.62 ملم ببرج مقاتل حديث مزوّد بمدفع عيار 30 ملم ورشاش “بي كا تي” وقاذف القنابل عيار 30 ملم ومنظومة “كونكورس” المضادة للدبابات.

وعلى الرغم من الكشف عنها في العرض العسكري في كييف لم يشتر الجيش الأوكراني تلك العربة الحديثة بل باعها إلى جورجيا التي خسرت كمية كبيرة من المعدات الحربية في حرب عام 2008 مع روسيا.

وكانت هناك كذلك اقتراحات بتصميم عربات “بي إم بي” الجديدة على أساس دبابات “تي – 55″ و”تي – 64″ و”تي – 72 ” و”تي – 80″، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت العام الماضي بأن مكتب تصميم الدبابات في مدينة خاركوف بشرق أوكرانيا أطلق نموذجا اختباريا لعربة “بي إم بي – إو” التي قال غالبية الخبراء أنها تشبه كثيرا مدرعة ZBD-04A صينية الصنع، لكن النموذج المذكور لم يتحوّل إلى عربة مقاتلة.

يذكر أن الجيش الروسي دمّر في أول يوم لعملية Z الخاصة فقط نحو 18 دبابة ومدرعة مقاتلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا