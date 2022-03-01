بروكسل – يعقد وزراء المال في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو للبحث في العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الاثنين.

ويعقد اللقاء بعد اجتماع مماثل الجمعة تناول العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع الثلاثاء.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع دول غربية أخرى، منها استبعاد المصارف الرئيسية من نظام “سويفت” وهو أساسي في تمويل النظام المالي العالمي، ومنع أي تعامل مع المؤسسات النقدية الروسية اعتبارا من الاثنين.

وأدّت هذه العقوبات إلى انهيار الروبل ما دفع المصرف المركزي الروسي إلى رفع نسبة الفائدة.

هذا، وأعلن الإليزيه مساء الاثنين أن أوروبا وحلفاءها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

المصدر: وكالات