إسرائيل – نفّذ الأسرى في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، إضرابا عن الطعام ليوم واحد، ردا على إجراءات اتخذتها إدارة السّجون بحقهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن الأسرى أعلنوا الإضراب عن الطعام ليوم واحد (الثلاثاء) “رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال في إجراءاتها التنكيلية بحقّهم”.

وأشار إلى أن الإضراب يأتي بالتزامن مع “فعاليات مساندة للأسرى في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة”.

ولفت إلى أن الأسرى، ولليوم الـ 24 على التوالي، يُنفذون برنامجا “نضاليا” يرتكز على “التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل”.

وقال نادي الأسير إن إدارة السجون “لا تتجاوب حتى الساعة مع أي من مطالب الأسرى”.

وأضاف: “إن كافة المعطيات تُشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد”.

وأوضح أن الأسرى يطالبون بـ “وقف إجراءات إدارة السجون الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى الفورة (ساحة السّجن الخاصة بالنزهة اليومية) من حيث المدة، وأعداد الأسرى”.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

الأناضول