نيويورك – أكدت الأمم المتحدة، امس أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، لم يغير موقفه بشأن وضع مدينة القدس باعتبارها “مقعدا لثلاثة أديان عظيمة” (الإسلام والمسيحية واليهودية).

والجمعة، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، خلال مشاركته في العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إن “باريس تعترف رسميا بأن القدس عاصمة لليهود”.

وردا على سؤال صحفي بشأن موقف غوتيريش من تصريح كاستيكس، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “ليس لدي تعليق معين. أود أن أحيلكم فقط إلى موقف الأمين العام نفسه بشأن القدس، وهذا الموقف يقول إن القدس هي مقعد لثلاث ديانات عظيمة، والأمين العام يقول ذلك حرفيا منذ اليوم الأول”.

والفلسطينيون يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس؛ لـ”التعبير عن استياء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطلب استيضاح موقف فرنسا إثر تصريح كاستكس بخصوص القدس”، وفق بيان.

ونقل البيان عن القنصل الفرنسي قوله إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وإن “موقفها لم يتغير من القدس، ومن حق الفلسطينيين إقامة عاصمتهم في المدينة”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021)، اعتراف واشنطن بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

الأناضول