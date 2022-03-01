الإمارات العربية – رحبت الإمارات بتبني مجلس الأمن قرار تجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف حركة “أنصار الله” الحوثية “جماعة إرهابية” للمرة الأولى.

وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة: “إن الهدف من القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت نسيبة مطالب الإمارات بوقف هجمات الحوثيين، “والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن نسيبة أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216”.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات