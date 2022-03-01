فلسطين – تفاعل عدد كبير من العرب على مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة “ثوبي تاريخي”، التي أطلقها تلفزيون فلسطيني منذ نحو 10 أيام، ردا على محاولات سرقة إسرائيل لتاريخ هذا الثوب.

وظهرت في الحملة نساء فلسطينيات وعربيات مرتديات الأثواب الفلسطينية بمختلف تطريزاتها الفنية المتميزة والعريقة والتي تحكي تاريخا يعود لآلاف السنين بحسب المؤرخين.

وكان قد أطلق تلفزيون”فلسطيني” الذي يسعى للتعريف بالتاريخ والتراث الفلسطيني حملة “ثوبي تاريخي” ردا على محاولات إسرائيل نسب عراقة الثوب إليها، و ذلك بعد ان ظهرت مشاركات بمسابقة ملكات الجمال التي أقيمت في إسرائيل، ديسمبرالماضي، مرتديات الثوب الفلسطيني أثناء إعدادهن أطباقا فلسطينية تقليدية، مع ادعائهن أن هذا الزي جزء من التراث الإسرائيلي.

وشاركت النساء صورهن من مختلف المناطق الفلسطينية والعالم تحت عدة هاشتاغات: #ثوبي_تاريخي، و#ثوبك_انسرق_ ولا بالخزانة، و#تراثنا_مش_للسرقة.

وخصص تلفزيزن فلسطيني مساحة يومية خلال عشرة أيام من الحملة، لنشر صورالمشاركات في الحملة والتعريف بتاريخ الثوب الفلسطيني وأنواعه وتطرزاته المختلفة التي ترتبط بحالة المرأة الاجتماعية وبمناطق فلسطين المختلفة.

ونشرت الإعلامية علا الفارس صورة وفيديو لها من نيويورك وهي ترتدي الثوب الفلسطيني على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” وكتبت:” ترك لنا الأجداد موروثا شعبيا نعتز ونفتخر به في كل مكان وزمان ..لنحافظ عليه للوطن والأجيال القادمة … شاركونا حملة #تراثنا_مش_للسرقة وعرفوا العالم من خلال مواقع التواصل على جمال و روعة وأصحاب هذا الثوب “.

مؤثرات عربيات تفاعلن مع الحملة بطرق مختلفة واخترن مشاركة هذه الصور مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) فن التطريز الفلسطيني على قوائمها للتراث الثقافي العالمي.

المصدرRT+instagram