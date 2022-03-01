الجامعة العربية حول الأزمة في أوكرانيا: لا نلوم أو ندين

الجامعة العربية حول الأزمة في أوكرانيا: لا نلوم أو ندين

القاهرة – أفصح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن موقف الجامعة من الأزمة في أوكرانيا، لافتا إلى علاقات الصداقة بين الدول العربية، وأوكرانيا وروسيا.

وقال زكي في حديث متلفز: “الدول العربية لديها علاقات صداقة بين أوكرانيا وروسيا، ويعز على الأصدقاء أن يروا بعضهما يتحاربون، والدول العربية أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين”.

وتابع: “لا نلوم أو ندين ولكن نرغب في المساعدة.. ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا”.

وأضاف: “ليس لكل الدول العربية تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا، وبالتالي ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم، ونحث الدول العربية على مساعدة بعضها البعض”.

المصدر: صدى البلد