الخرطوم – أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، إصابة 130 شخصا في مظاهرات الإثنين، بالعاصمة الخرطوم، بينهم 96 من عناصرها و34 من المتظاهرين.

وأوضحت الشرطة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن قواتها “اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين المظاهرات، وتعاملت معها بالقوة القانونية المعقولة”.

واتهم البيان “بعض المتظاهرين بالاعتداء على قوات الشرطة”، مشيرا إلى أنها “فرقتهم بالغاز المسيل للدموع، وأن التظاهرات أسفرت عن إصابة 96 من عناصرها و34 من المواطنين تم نقلهم إلى المستشفى”.

وتابع: أنه “تم إتلاف مركبة خاصة بالشرطة و8 سيارات تتبع لوزارة المالية، كما تم توقيف 77 من المتظاهرين”.

وأشار البيان، إلى أنه “تم تسجيل وفاة شخص في ظروف غامضة خارج أحداث المظاهرات بمدينة أم درمان غربي العاصمة، واتخذت جميع الإجراءات لمعرفة سبب الوفاة”.

والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن سقوط قتيلين في مظاهرات” 28 فبراير “بالعاصمة الخرطوم، بالرصاص الحي.

وأطلقت القوات الأمنية، الإثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين عقب وصولهم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.

وطالب المتظاهرون خلال مظاهراتهم في مدن العاصمة السودانية الثلاث” الخرطوم وبحري (شمال) وأم درمان(غرب)، وفي مدن أخرى بالبلاد بحكم مدني.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

الإناضول