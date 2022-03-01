ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن جلسة البرلمان لم تفشل، فمن حضر ووقع من النواب بلغ عددهم 97 نائبًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك 12 نائبًا في القاعة الجانبية، لكن لم يدخلوا للتوقيع، بحسب قوله.

العريبي أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن النصاب موجود، وحتى تنال الحكومة الثقة من مجلس النواب تحتاج لـ 84 صوتًا، وكان هناك تشاور على بعض الأسماء و80% من التشكيلة كان هناك رضى عليها.

وأشار إلى أن هناك 4 مواقع يتم معالجتها الآن من قبل رئيس الحكومة مع بعض النواب، ليتم بعدها عقد الجلسة ومنح الثقة للحكومة.

كما أضاف: “القول إن هناك اعتراضًا على نائب رئيس الوزراء علي القطراني هذا غير صحيح، القطراني حاز على ثقة 40 نائبًا من نواب برقة من أصل 50 وليس عليه اعتراض. هناك بعض المواقع يتم التداول بها بين رئيس الحكومة والنواب من المنطقة الغربية والجنوبية وإشكاليات بسيطة ستعالج”.

ولفت إلى أن هناك بعض التحفظات على ثلاثة مواقع وسيتم معالجتها، بعدها ستمنح الثقة للحكومة؛ لأن العدد موجود، لكن المجلس يسعى لأكبر عدد من التوافق حتى تكون حكومة خارجة بتوافق كبير من النواب.

وعلق على حقيقة الخلافات حول التشكيلة الحكومية التي تتمثل في بعض المناصب وبالأخص وزارة الدفاع، معتبرًا أنه ليس هناك مشاكل بل هناك أربعة مواقع يتم التداول عليها، وهذا أمر طبيعي، متحفظًا عن ذكر هذه المواقع بشكل دقيق.