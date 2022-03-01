ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي، الذي استعرض أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الوزارة، والجهود المبذولة لتذليلها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار سكناهم في عديد المجالات.

التومي أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات للبلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة.

من جهته، أشاد المنفي بالجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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