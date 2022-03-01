ليبيا – أفاد مكتب النائب العام أن مديرة شركة المرسال اختلست 17 مليون دينار عن طريق تزوير سند للشركة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت.

مكتب النائب العام ذكر أن وكيل النيابة العامة تولى مباشرة إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة؛ واستظهرت النيابة العامة من واقع فحص وثائق المشروع أن الجهة المتعاقدة مع شركة ماكيبير ونورس للإنشاء والتطوير على تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت؛ أدركت إذن جهة الإدارة بالتعاقد ودفع نفقات المشروع البالغة مئة وسبعة وعشرين مليون دينار.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن مديرة شركة المرسال عمدت إلى تزوير سند يخولها سحب المقابل المالي للعقد نيابة عن أداة التنفيذ المتعاقد معها عقب تعثر الأعمال؛ فاكتسبت مبلغًا ماليًا قدره سبعة عشر مليون دينار، شرعت في تحويله إلى الخارج.

وأمرت النيابة العامة بحبس شقيق المتهمة حبسًا احتياطيًا عقب إثبات تدخله في ارتكاب الجريمة؛ ومباشرة إجراءات ملاحقة المتهمة الغائبة عن الإجراءات في الخارج.