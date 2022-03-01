روسيا – تحدث نجم الأكشن الهوليوودي، ستيفن سيغال، عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، قائلا إنه ينظر إلى الجانبين “كعائلة واحدة”.

وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، قال ستيفن سيغال: “معظمنا لديه أصدقاء وعائلة في روسيا وأوكرانيا..أنا أنظر إلى كليهما كعائلة واحدة، وأعتقد حقا أن كيانا خارجيا ينفق مبالغ ضخمة من المال على الدعاية لإثارة الخلاف بين البلدين”.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 69 عاما: “أدعو الله أن يتوصل كلا البلدين إلى حل إيجابي وسلمي يمكننا من خلاله العيش معا والازدهار معا بسلام”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين سيغال كمبعوث خاص للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة من قبل وزارة الخارجية الروسية في عام 2018، يعد أن حصل على الجنسية الروسية في عام 2016، ودافع عن القيادة الروسية في قضية شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “أحد أعظم قادة العالم الأحياء”.

وبعد أشهر من حصوله على الجنسية الروسية وحصوله من بوتين شخصيا على جواز السفر، اعتبرت أوكرانيا الممثل تهديدا للأمن القومي، ومنعته من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.

المصدر: “نيويورك بوست”