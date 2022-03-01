بولندا – افادت صحيفة “غازيتا ويبوركزا” اليوم الثلاثاء، إن برلمان بولندا قد يوافق على قرار يسهل تطوع مواطني بولندا في فيلق الدفاع الإقليمي الدولي الأوكراني.

وذكرت الصحيفة، أن كتلة حزب الفلاحين (PSL)، ستقدم مشروع قرار حول ذلك إلى البرلمان البولندي.

وقال بيتر زغورزيلسكي نائب رئيس البرلمان للصحيفة: “بصفتنا الكتلة التي تمثل هذا الحزب، سنقدم مشروع القانون هذا، وأعتقد أنه سيلقى الدعم من المعارضة وكتلة الحزب الحاكم”.

يسمح القانون الساري حاليا في بولندا للمواطنين، بالخدمة في جيوش الدول الأجنبية فقط بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتوصية وزارة الدفاع الوطني.

يوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف “حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات”، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية “لنزع السلاح من أوكرانيا”، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: تاس