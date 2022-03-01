إنجلترا – اعتمدت بريطانيا قانونا يحظر دخول سفن روسية إلى موانئ المملكة المتحدة، وفق ما أورد وزير النقل البريطاني غرانت شابس عبر حسابه على “تويتر” اليوم الثلاثاء.

وكتب الوزير: “أصبحنا للتو أول دولة اعتمدت قانونا يحظر حظرا تاما دخول جميع السفن المتصلة بروسيا إلى الموانئ البريطانية”.

وكان شابس أوضح سابقا أن هذا الإجراء سيشمل كل سفينة يمتلكها أو يشرف عليها أو يستأجرها أو يقودها شخص على صلة بروسيا أو بأشخاص خاضعين للعقوبات، وترفع العلم الروسي ومسجلة في روسيا.

وجرى فرض التقييدات المذكورة من قبل لندن كرد فعلها على إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: “تاس”