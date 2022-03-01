ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح أمس الإثنين اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام، للتباحث حول المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1-19).

اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام استعرضتا خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

من جانبه، أكد أبوجناح أن وزارة الصحة ستدعم لجان العطاء، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، من خلال توفير مقر لها، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية.

وعلى نحوٍ متصل، قدم أبو جناح شكره وتقديره لأعضاء اللجنة جزاء الأعمال التي قاموا بإنجازها، مشدّدًا على ضرورة إنجاح عمل اللجان لتنفيذ العطاء العام للدولة.

هذا وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.