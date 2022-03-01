بيلاروس – أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عقدت امس الاثنين في مدينة غوميل البيلاروسية توحي بـ”تفاؤل حذر”.

وقال ماكي في تصريح إن “البيانات الختامية للوفدين تشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات معينة، مما يوحي بتفاؤل حذر”.

واستمرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروس حوالي 5 ساعات.

وأشار فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، إلى أن المفاوضين تمكنوا من إيجاد بعض النقاط التي تنبئ بإمكانية الوصول إلى مواقف مشتركة.

وستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الوفدين في القريب العاجل.

المصدر: RT