كوريا ش – حث كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية على “مسيرة إجبارية مكرسة للشعب” وتعليمهم الأيديولوجي.

وفي ختام مؤتمر لحزب العمال الحاكم استمر ثلاثة أيام، قال: “من الآن فصاعدا يتعين عليهم القيام بمسيرة إجبارية مكرسة للشعب من أجل الحفاظ على كرامة ومكانة حزبنا”، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية KCNA.

وحثهم كيم على أن يتواضعوا للغاية أمام الناس، وأمرهم بأن يعتبروا ذلك بمثابة منحتهم الطبيعية وأهم ما يستحق القيام به خلال الأوقات الصعبة المطولة، والعمل بإخلاص لضمان أفضل راحة وحياة للناس، قائلا: “إن القيام بذلك يشكل الموقف الرئيسي والسمات التي يتطلبها الحزب”. وأضاف: “الحزب الذي يخدم الشعب بإخلاص هو السبب الوحيد لوجود حزبنا ورمزه الأعلى وطبيعته الدائمة”.

كما حث الزعيم الأمناء على “تحويل الوعي الأيديولوجي للناس” و”تحويل سياسات حزبنا الهادفة إلى تعزيز رفاهية الشعب إلى حقيقة واقعة”.

وقال كيم: “يمكن استعادة الركود والتراجع في الشؤون الاقتصادية ، لكن الركود والتراجع في تعليم الناس سيؤديان إلى عواقب لا رجعة فيها”، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز “الوعي السياسي والأخلاقي للناس”.

المصدر: “يونهاب”