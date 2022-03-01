روسيا – أصدر سبارتاك موسكو الروسي، بيانا أبدى فيه استياءه من استبعاده من الدوري الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد أن الرياضة يجب أن تبني الجسور ولا تحرقها.

وكان الاتحادان الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا”، أعلنا أمس الاثنين، بشكل مشترك، استبعاد كل المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي يتضمن أيضا استبعاد منتخب روسيا من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال “قطر 2022”.

وبهذا القرار، لن يتمكن سبارتاك، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية وتحديدا في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، لن يتمكن من خوض مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

وقال سبارتاك في بيان نشره على موقعه في تعقيبه على قرار الاتحادين الدولي والأوروبي: “قرر الاتحاد الدولي والأوروبي استبعاد سبارتاك من الدوري الأوروبي لهذا الموسم، وبالتالي، لن تقام مباراتينا في ذهاب وإياب الدور ثمن النهائي ضد لايبزيغ، واللتين كانتا مقررتين يومي 10 و17 مارس. النادي الألماني سيتأهل تلقائيا إلى الدور المقبل”.

وأشار النادي الروسي أيضا في البيان “قرار الاتحادين الدولي والأوروبي تسبب في استيائنا، رغم أنه كان منتظرا. للأسف، ستذهب جهود فريقنا في بطولة الدوري الأوروبي أدراج الرياح لأسباب بعيدة تماما عن الرياضة”.

وأضاف: “سبارتاك يمتلك ملايين المشجعين ليس في روسيا فحسب، ولكن في العالم كله أيضا. نجاحاتنا وفشلنا كانوا بمشاركة عشرات الأشخاص من دول مختلفة، وحتى في أصعب اللحظات، فإن الرياضة، من وجهة نظر النادي، يجب أن تبني الجسور، ولا تحرقها”.

واختتم النادي بيانه قائلا: “لقد تم اتخاذ القرار الذي لا نتفق معه، ولكن علينا الالتزام. سبارتاك سيركز على الدوري الروسي، والكأس. نتمنى تحقيق السلام الذي نحتاجه جميعا في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: spartak.com