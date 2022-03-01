ليبيا – زار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين بلدية زليتن واجتمع بعميدها مفتاح حمادي، بحضور أعضاء المجلس البلدي وممثلي الجهات الحكومية والأمنية وأعيان المدينة ورجال الأعمال وممثلين عن قطاع الصحة بالبلدية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، باعتبار بلدية زليتن إحدى مناطق عمليات الوطنية للنفط ومن مناطق عبور خط الغاز الساحلي.

كما ناقش الحاضرون باستفاضة التحديات التي تواجهها المؤسسة وشركاتها جراء التعديات التي تتعرض لها خطوط نقل الغاز الطبيعي ومدى خطورتها على الأرواح، وكيفية التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسة والبلدية وإدارة انفاذ القانون بالمدينة، والتي تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام، وذلك لتجنب وقوع أي حوادث على الخط.

بدوره، أشاد صنع الله بالجهود التي تقوم بها بلدية زليتن والجهات الأمنية المعنية بمعالجة حالات التعدي على الخط تجنبًا وتفاديًا لحدوث اي حوادث.

وناقش الحضور إمكانية مساهمة المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة في حلحلة وإزاحة بعض المختنقات داخل البلدية.

وبحث الحاضرون باستفاضة موضوع تزويد المنطقة الصناعية الكبرى جنوب زليتن بالغاز الطبيعي من الخط الساحلي، وتوفير منتج الوقود الثقيل لبعض المصانع لهذه المصانع بصورة منتظمة، تأسيسًا على الدور الهام للصناعة الوطنية.

واستمع صنع الله والوفد المرافق له إلى العديد من الشروحات والأفكار من جانب رجال الأعمال بالمدينة، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط فاتحةً أبوابها للجميع لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع النفط والغاز، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع التي عرضت من قبل المؤسسة لغرض تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الشركات الوطنية من خلال انخراطها في العمل بقطاع النفط مع ضرورة توفر شروط المشاركة والكفاءة والتخصص.

وقام رئيس المؤسسة برفقة عميد البلدية والحاضرين بزيارة المركز الطبي التعليمي زليتن والمنطقة الصناعية جنوب المدينة.

واختتم صنع الله الجولة بزيارة الجامعة الأسمرية الإسلامية، حيث أعطى القيمون عليها نبذة تعريفية عنها وعما تحمله من مكانة تاريخية ودينية بمدينة زليتن و ليبيا.

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