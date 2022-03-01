ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن ما فشل به “الهبود” عسكريًا يحاولون تمريره عن طريق إنشاء الحكومة وعلى رأسها فتحي باشاآغا، متهمًا ما وصفها بـ “عصابة البرلمان” بأنها أهلكت الحرث والنسل للتمديد لأنفسهم والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن جماعة مجلس النواب استفحل موضوعهم في المنطقة الشرقية وأصبح أمرهم مرعبًا.

ورأى أن الخلافات في مجلس النواب ليست على مصلحة ليبيا بل على حساب الشعب الذي عليه الخروج للميادين والشوارع لإسقاط هذا الجسم.

وأضاف: “الحكومة الانقلابية لن تمر ولو على جثثنا والشعب يجب أن يخرج للشوارع بمئات الآلاف للشوارع! والدبيبة يجب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية بعدم الاعتراف بمجلس النواب والحكومة وألا يسلم لها والسير قدمًا نحو الانتخابات ولتذهب هذه الحكومة للجحيم”.

وفيما يلي النص الكامل:

بكل تأكيد لسنا بحاجة لنؤكد المؤكد، وهو أن ما فشل به الهبود عسكريًا يحاولون تمريره عن طريق إنشاء الحكومة وعلى رأسها باشاآغا للأسف، ولسنا محتاجين أن نوضح للناس أن عصابة البرلمان التي أهلكت الحرث والنسل والتي أصبحت تشتغل بالمفقوش! للتمديد لأنفسهم والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، يخرجون على الفضائيات ويقولون لن نسلم السلطة بسهولة وصل بهم أن قالوا إن ليبيا لن تجد أفضل منا.

الحكومة عمرها شهور ومن ينقلبون عليها الآن هم الذين خسروا في جنيف! ما هذه الحركات؟ حركات فروخ صغار! تحالفت مع حفتر وتريد أن تردوها وتمشوا إرادتكم على الشعب الليبي! نحن والشعب لكم بالمرصاد، هل رخصت ليبيا والشعب لهذه الدرجة حتى تجلس عصابة يقسموها كداس؟ كان لنا سبق في شعار إسقاط البرلمان والدولة ونحن مصرون عليه.

وتعليقًا على إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب- قال يصوت على الحكومة كـ”بكج” اللسان يعج،! يقول تغدينا وقسمناها لدوائر، وبعدها جماعة برقة قسموها عند عقيلة صالح ومن لم يأخذ وزيرًا أخذ وكيلًا أو هيئة، وقال لا داعي للتصويت وزيرًا وزيرًا، بل بكج أو حزمة واحدة! ما هذا العار! من تكلم ليس من تيار المفتي ولا عبر التناصح ولا من مؤيدين تيار يا بلادي، عقلية النجع لا تصل لهذا المستوى المنحدر، ويأتي باشاآغا ويريد أن يحارب الفساد! هل هناك فساد أكثر من الذي سمعناه؟

مستحيل أن يكون هناك إنسان فيه ذرة عقل يقبله وبالتالي من يقبل أن يكون جزءًا من المهزلة فبرايري أو أخوه شهيد أو غيره، نحن انتقدنا المحاصصة. علي القطراني كان نائب السراج ولدي معلومات أنه كتب رسالة -مع أنه لم يداوم في الرئاسي قط- للحكومة الروسية بعدما تضايقوا وخافوا من المحاكمات، أصدر لهم رسالة من المجلس الرئاسي أنه لا مانع من التعاقد مع الفاغنر، لم أرَ ذلك بعيني لكن المعلومات موجودة. يخرج باشاآغا أو أحد مناصريه ويريد أن يقنع الشعب أن الخير سيأتي مع هذه الحكومة، وبعدها يتكلم عن الفساد في حكومة الدبيبة ويريد أن يستأصله! ما بني على باطل هو باطل، مجلس النواب لسنا معترفين فيه أبدًا. الناس كلها لا تريدكم. في شحات والقبة خرجوا ببيانات رافضة لهذه الأجسام ووجودها.

جماعة مجلس النواب استفحل موضوعهم في المنطقة الشرقية وأصبح أمرهم مرعبًا، وما زالوا يقسمون البلاد، من لم يأخذ وزارة أخذ وكالة! وهناك من يخرج ليشرح أن هؤلاء أتوا ليخدموا ليبيا. أكثر من 80 وكيلًا وصل العدد، والخلافات بينهم لم تجعلهم يصوتون! الخلافات ليست على مصلحة ليبيا بل “قرعتي وقرعتك” الليبيين ليس أمامكم إلا الخروج للشوارع لإسقاط هذا الجسم.

الحكومة الانقلابية لن تمر ولو على جثثنا والشعب سخرج للشوارع بمئات الآلاف للشوارع، والدبيبة يجب ان يتحمل مسؤوليته التاريخية بعدم الاعتراف بمجلس النواب والحكومة وألا يسلم لها، والسير قدمًا نحو الانتخابات ولتذهب هذه الحكومة للجحيم.

الدبيبة نحن معك، لا تسلم لهذه العصابة التي مكانها السجن ويجب أن تكون حاسمًا وقويًا وحازمًا، جرائمهم للآن، للأسف شيء مخزِ، تتحالف مع حفتر الذي جرائمه عار؟ لا يشرفني أن أكون في يوم من الأيام في صف من وضعوا أيديهم في يد حفتر. الصراع السياسي كذب، في مراحل النضال غير مقبول، البلد ممزقة وفيها أطماع، هناك فرق بين السياسي المرتزق والمناضل.

وردًا على عمرو أديب “المرتزق” هو كان في بداية ثورة يناير يتكلم على أن حسني مبارك استهدفه ومنعه من الخروج على الإعلام وبعدها يشكر فيه، لولا السنداسه في طبرق وبرلمان العار لا تستطيع أن تقول كلمة عن ليبيا؛ لكنكم وجدتم ساقطين وسجلتم لهم فيديوهات وتهددونهم فيها.

أحيي وزيرة الخارجية، موقفها 100%؜ الذي استدعت وزير الإعلام، عمر أديب هناك ضابط مخابرات يلقنه ما يقول في كل حلقه، لذلك موقف وزيرة الخارجية ممتاز، وصحيح بغض النظر عما يكتب في السوشال ميديا. بانتظار المظاهرات في الشارع لإسقاط هذه الأجسام.