ليبيا – أكد سفير ليبيا في أوكرانيا عادل عيسى انتقال مقر السفارة مؤقتا للعمل بمدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية.

ووفقا لتصريحات صحفية لعيسى نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أكد السفير للجالة الليبية المقيمة في أوكرانيا إن هذا الإجراء يأتي نتيجة للعمليات العسكرية وتدهور الأوضاع في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتابع عيسى إن الانتقال قامت به السفارات العربية والأجنبية المعتمدة الأخرى لسهولة تقديم أفضل الخدمات القنصلية والتسهيلات اللازمة للمقيمين إلى حين استقرار الأوضاع مؤكدا بقائه في السفارة في كييف إلى حين مغادرة آخر أسرة أو مواطن ليبي من العاصمة وضواحيها.