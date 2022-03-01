كندا “تحظر” استيراد النفط الروسي رغم أنها لا تستورده أصلا منذ عامين

كندا “تحظر” استيراد النفط الروسي رغم أنها لا تستورده أصلا منذ عامين

كندا – أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو “حظر استيراد النفط الروسي لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس من العوائد”، فيما كندا لا تستورد نفط روسيا أصلا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: “اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا… هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير”.

وشدد على أن هذا التدبير يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

وفي العام 2019 استوردت كندا 17870 برميلا من النفط الخام الروسي في اليوم، أي نحو 2.6 بالمئة من مجمل وارداتها النفطية، إلا أن هذا الرقم تراجع إلى الصفر عام 2020، وفق الحكومة الكندية.

والاثنين أعلنت كندا إرسال شحنة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا تضم مضادات للدبابات سيتم تسليمها “بأسرع ما يمكن”، وفق وزيرة الجيوش الكندية أنيتا باند.

وقال ترودو: “شهدنا في الأيام الأخيرة أن بوتين ارتكب خطأ فادحا”.

وتابع: “كان يعتقد أنه من السهل غزو أوكرانيا والسيطرة على عاصمتها.. كان يعتقد أن الغرب سيكون منقسما وكان يعتقد أنه توقع كل العقوبات التي كنا سنقررها”.

المصدر: أ ف ب