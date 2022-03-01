روسيا – حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، من خطورة خطط السلطات الأوكرانية لامتلاك سلاح نووي بالنسبة لأمن الدول المجاورة والعالم بأسره.

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال مؤتمر حول نزع السلاح عقد في جنيف، قال لافروف إن “المخاطر التي يمثلها نظام فلاديمير زيلينسكي للدول المجاورة والأمن الدولي عموما ازدادت بشكل ملحوظ بعد أن بدأت السلطات التي اتخذت من كييف مقرا لها ألعابا خطيرة متعلقة بخطط لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها”.

وتابع: “التصريحات غير المسؤولة التي سمعناها بهذا الخصوص ليست مجرد تبجح فارغ، إذ تمتلك أوكرانيا منذ أزمنة الاتحاد السوفيتي تقنيات نووية ووسائل لحمل هذا السلاح، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطورة الواقعية”، مضيفا: “أؤكد لكم أن روسيا بصفتها عضوا مسؤولا من المجتمع الدولي يتمسك بالتزاماته الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع ظهور سلاح نووي وتقنيات ذات الصلة في أوكرانيا”.

وأعرب لافروف عن أمل موسكو في أن تعي جميع الدول ضرورة معالجة هذه المشكلة.

المصدر: “إنترفاكس”