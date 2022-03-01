ليبيا – التقى نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا، أمس الاثنين، في تونس خبراء ومحللين لدى وزارة الخارجية التونسية، وذلك لإجراء مباحثات حول استقرار ليبيا، وضرورة الدعوة للانتخابات والتأثير المحتمل للأزمة الأوكرانية على أمن ليبيا.

الاجتماع عقد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطاالية وكالة “نوفا” بحضور المدير العام لوزارة الخارجية التونسية للعالم العربي بن صغير وسفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارة.

وقال أورلاندو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قد أبرزنا تركيزنا المشترك على استقرار ليبيا ووحدتها وضرورة الاستجابة لدعوة ثلاثة ملايين مواطن لإجراء انتخابات.

وأضاف : “لقد عبرنا عن قلقنا بشأن الأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على أمن ليبيا واستقرارها”.