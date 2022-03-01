ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الادخار علي الهليب أن المصرف لا دور له حتى الآن بشأن تنفيذ مشروع القروض والشقق السكنية الذي تم إطلاقه مؤخرا.

الهليب أوضح في تصريحات لمنصة فواصل تابعتها صحيفة المرصد إن العمل مبدئيا يتم عبر التسجيل في المنظومة المخصصة وقد بدأ المواطنون في ذلك فيما ستُسلم في المرحلة التالية مسوغات مطلوبة للجنة مخولة من رئاسة حكومة تصريف الأعمال بمنح القروض والشقق السكنية.

وأضاف الهليب إن اللجنة ستتولى الترتيب لتنظيم زيارات ميدانية ومتابعة أوضاع المتقدمين للوقوف على ظروفهم ومدى صحة المعلومات المقدمة فيما يتم بعد الانتهاء من كل ذلك ونيل الموافقة بداية عمل مصرف الادخار.