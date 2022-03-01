مصر – رفعت الشركة الشرقية للدخان في مصر، أسعار بعض أصناف السجائر في الأسواق، بدءا من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مع الزيادات العالمية في أسعار الشحن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان أن السبب في رفع الأسعار هو “ارتفاع مدخلات الإنتاج، نحن جزء من العالم وهناك متغيرات كثيرة تؤثر على التكلفة، أسعار الشحن ارتفعت بطريقة جنونية وبعض من أنواع الخامات ارتفعت، نسعى لامتصاص الزيادات في المواد الخام طالما يمكننا ذلك”.

وأوضح أن زيادة أسعار المنتجات هي محاولة لاحتواء جزء من التكلفة المرتفعة في المواد الخام، والتي تحاول الشركة طول الوقت التعامل معها دون اللجوء لزيادة السعر على المستهلك التي تكون آخر خطوة نتجه لها في حال لا يمكن احتواء كل الارتفاعات في أسعار الخامات والتكلفة.

وقال إن “الشركة رفعت السعر بنسبة 5% فقط، بينما بعض المدخلات ارتفعت 3 أضعاف و4 أضعاف، لم نرفع كشركة أسعار السجائر منذ 3 سنوات، وكل ما كان يحدث زيادة رسوم لصالح هيئات أخرى مثل الضرائب والتأمين الصحي”.

المصدر: مصراوي