مصر – كشف المخرج المصري محمد تركي، عن تلقي الفنان سمير صبري، عرضا قبل أيام، للسفر والعلاج في المملكة العربية السعودية، دون تحمل أي تكلفة مادية.

وأكد تركي، أن سمير صبري اعتذر عن هذا العرض على الفور، إذ يرغب في تلقي العلاج داخل مصر، موضحا أن سمير صبري يقدر ويحترم المملكة العربية الشقيقة، لكنه قال “أنا هتعالج في بلدي”.

وقال الفنان الكبير سمير صبري، إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة كان قرارا عظيما، مشيرا إلى أنه يحظى بعناية فائقة.

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”: “أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي من قبل، أعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق، من ساعة ما جيت المستشفى وحالتي الصحية بقت أحسن، وإزاي مبقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه”.

وتابع: “هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط، مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر، وأنا بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي، لحد ماللي قدامي واللي ورايا راح”.

وأشار سمير صبري إلى أنه يحتاج إلى حوالي 3 أيام لمعرفة طبيعة حالته الصحية، ووجه رسالة للجمهور قال فيها: “مش عارف أقول لكم أيه على كل الحب اللي ماكنتش متخيله اللي بتحبوه لي”.

المصدر: الوطن + المصري اليوم