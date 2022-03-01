ليبيا – عقد مجلس جامعة الدول العربية أمس الإثنين اجتماعًا على مستوي المندوبين الدائمين، وذلك لبحث آخر التطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا.

مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت قال: إنه تم خلال الجلسة، استعراض تطورات المواقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن أثره المباشر على الدول العربية وفي ضوء العلاقات الوثيقة، التي تربط الدول العربية بطرفي الأزمة.

وتابع: “لقد دعوت في كلمتي أمام جامعة الدول العربية، إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية وإلى تغليب لغة الحوار ووقف الأعمال الحربية، والعودة الفورية، لطاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم”.

وأكد أنه على أعضاء المجتمع الدولي، مراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية، لتحقيق أية مكاسب سياسية أو عسكرية، على حساب أمن واستقرار دول المنطقة.

كما دعا طرفي النزاع للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.